Растаявший ледник преподнес сюрприз.

Глобальное потепление позволяет нашим современникам узнавать все больше и больше нового о прошлых временах. Так, в центре Норвегии активно тает огромный ледник. В результате этого обнажился древний культурный слой, что позволило археологам сделать вывод: по этим местам проходил торговый путь, которым активно пользовались еще викинги, сообщает evo-rus.com. И пользовались они дорогой на протяжении десяти веков.

Это не первое открытие, сделанное благодаря таянию ледников. Раньше в этих краях находили остатки охотничьего снаряжения, одежды, транспортных средств. Самые старые находки, как показал радиоуглеродный анализ, относятся к 1750 году до нашей эры, самые «свежие» – к IV веку нашей эры. До сих пор в Северной Европе ничего подобного не обнаруживали.

Оставался вопрос: почему торговый путь проложили по высокогорью? Археологи полагают, что во времена викингов горные перевалы препятствием не считались, потому что там лежал снег, что облегчало движение. Викинги торговали с жителями Англии, причем движение товаров шло в обе стороны. И это считается одним из самых ранних примеров глобализации.