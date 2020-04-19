Знаменитая статуя выглядит не так, как задумывалась.

Никто из тех, кто любовался Статуей Свободы у входа в порт Нью-Йорка, даже не подозревает, что видят не то, что автор задумал первоначально. Свидетельство тому – оригинальные чертежи, найденные в 2018 году и опубликованные лишь в нынешнем, сообщает LiveScience. Автор монумента знаменитый Жан Эйфель планировал сделать руку, держащую факел, гораздо мощнее, чем она предстает сегодня. Объяснялось это тем, что сильные ветра, дующие в гавани Нью-Йорка, могли повредить конструкцию. Но позже, на стадии строительства, в чертежи были внесены изменения, причем не удалось точно установить, кто именно их произвел.

В результате рука статуи стала выглядеть более естественно. Однако время показало, что прав был Эйфель. Облегченная рука и факел в ней получили сильные повреждения в результате взрыва находящегося поблизости от монумента склада боеприпасов, который устроил в годы Первой мировой войны немецкий диверсант. Будь рука помощнее, ущерб оказался бы не таким большим.