У украинских предприятий кончается сырье.

Покупательский ажиотаж вокруг туалетной бумаги, возникший с объявлением пандемии коронавируса, вызывал массу насмешек. А смеялись-то, между прочим, зря. Например, украинские предприятия, выпускающие это средство гигиены (а их в стране не меньше десяти), уже столкнулись с дефицитом сырья, пишет украинское издание «Факты».

Пункты приема макулатуры из-за карантина закрыты, не работает и большинство организаций, из которых тоже поступало много использованной бумаги. В результате объем импорта сырья вырос вдвое, но завозить его нелегко: многие страны в условиях эпидемии закрыли границы. Нетрудно предположить, что это приведет к подорожанию туалетной бумаги на фоне повышенного спроса.

Разгадать тайну такой востребованности, наряду с продуктами питания, именно туалетной бумаги, пытаются психологи разных стран. Есть предположение, что моду завели китайцы, которые использовали бумагу в качестве своеобразных перчаток, если приходилось к чему-то прикасаться за пределами дома.