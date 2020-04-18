Китайские врачи провели уникальную операцию

Больше четверти века назад 76-летний китайский фермер подвергся нападению грабителей. Один из них вонзил мужчине в голову нож, и лезвие длиной десять сантиметров застряло в черепе, пишет издание The Daily Star.

Для удаления его требовалась сложная операция, но много лет никто из медиков не решался на нее. Так мужчина и жил с этой опасной «деталью» в организме, терпя сильные боли. Состояние его здоровья все время ухудшалось, он лишился зрения в одном глазу, отказывали конечности.

И вот, наконец, нашлись врачи, которые рискнули удалить лезвие. Операцию проводили по индивидуальному плану, потому что и случай нетипичный. Все прошло успешно, пациент быстро идет на поправку.