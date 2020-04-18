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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Четверть века с ножом в голове

18 апреля
22:21 2020
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Китайские врачи провели уникальную операцию

Больше четверти века назад 76-летний китайский фермер подвергся нападению грабителей. Один из них вонзил мужчине в голову нож, и лезвие длиной десять сантиметров застряло в черепе, пишет издание The Daily Star.

Для удаления его требовалась сложная операция, но много лет никто из медиков не решался на нее. Так мужчина и жил с этой опасной «деталью» в организме, терпя сильные боли. Состояние его здоровья все время ухудшалось, он лишился зрения в одном глазу, отказывали конечности.

И вот, наконец, нашлись врачи, которые рискнули удалить лезвие. Операцию проводили по индивидуальному плану, потому что и случай нетипичный. Все прошло успешно, пациент быстро идет на поправку.     

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