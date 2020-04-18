Археологи обнаружили этому достоверные доказательства

На острове Тасос при раскопках нашли останки древнегреческого воина. Специалисты определили, что мужчина умер 1500 лет назад.

Но самым удивительным было не это. Череп воина носил следы операции, которая считается сложной даже в наши дни. А то, что ее смогли сделать в античные времена, вообще невозможно было представить.

Тем не менее, это оказалось правдой. По информации нью-йоркского Университета Адельфи, мужчина скорее всего получил удар по голове, и травма вызвала осложнения. И врачу пришлось проделать в черепе несколько отверстий, чтобы откачать собравшуюся там жидкость и тем самым уменьшить боль, которую испытывал раненый. Ученых поразила точность, с которой была проведена операция.