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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Лондоне нашли свалку древнее самого города

18 апреля
22:16 2020
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Раскопки в столице Великобритании принесли неожиданные находки

Добычей археологов стали разбитые горшки, которые относятся к эпохе неолита (IV век до нашей эры), пишет Independent. А это значит, что Лондон может оказаться на 3000 лет древнее, чем считалось до сих пор.  Раньше ученые придерживались версии, что на территории нынешнего Лондона располагался крупный административный и торговый населенный пункт, который основали римляне в 43 году новой эры. 

Радиоуглеродный анализ черепков показал, что в одних горшках готовили сыр, а в других – мясо. Специалисты предположили, что на месте раскопок находилась свалка, и не простая, а ритуальная. Она располагалась поблизости от территории, где проводились различные торжества и пиршества. Отсюда и большое количество разбитой посуды.  

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