Раскопки в столице Великобритании принесли неожиданные находки

Добычей археологов стали разбитые горшки, которые относятся к эпохе неолита (IV век до нашей эры), пишет Independent. А это значит, что Лондон может оказаться на 3000 лет древнее, чем считалось до сих пор. Раньше ученые придерживались версии, что на территории нынешнего Лондона располагался крупный административный и торговый населенный пункт, который основали римляне в 43 году новой эры.

Радиоуглеродный анализ черепков показал, что в одних горшках готовили сыр, а в других – мясо. Специалисты предположили, что на месте раскопок находилась свалка, и не простая, а ритуальная. Она располагалась поблизости от территории, где проводились различные торжества и пиршества. Отсюда и большое количество разбитой посуды.