Аборигенов Бразилии косит эпидемия

В Бразилии живет свыше 399 этнических групп коренного населения – всего около 800 тысяч человек. Они оторваны от внешнего мира, и иммунитет к большинству широко распространенных болезней у них отсутствует. В прошлом веке корь и малярия нанесли серьезный урон этим племенам.

И вот теперь до них добрался коронавирус. Инфекцию выявили у 15-летнего подростка – представителя племени яномами, живущего в Амазонии. Парнишку госпитализировали в отделение реанимации одной из больниц.

В Министерстве здравоохранения страны очень обеспокоены этим случаем и опасаются, что, если болезнь распространится, индейцы, населяющие тропические леса, могут просто вымереть.