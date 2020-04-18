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Газета "Кишиневские новости"

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Призывал к самоизоляции, а сам тусовался с друзьями

18 апреля
22:11 2020
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Мэра австралийского города оштрафовали за нарушение режима карантина

Это случилось в австралийском городе Уоррнамбул. Местный мэр в телеобращении призвал граждан не нарушать режим самоизоляции в условиях эпидемии. А вскоре после этого руководителя горадминистрации заметили на улице, в то время, как он распивал пиво, и не в одиночестве, а в обществе троих друзей, сообщает ABC.

Мэру выписали солидный штраф, не взирая на его высокую должность. Ссылку на то, что он решал деловые вопросы с представителями местного бизнеса, во внимание не приняли.

Градоначальнику пришлось извиняться перед населением. И правильно: нечего жить по двойным стандартам.

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