Мэра австралийского города оштрафовали за нарушение режима карантина

Это случилось в австралийском городе Уоррнамбул. Местный мэр в телеобращении призвал граждан не нарушать режим самоизоляции в условиях эпидемии. А вскоре после этого руководителя горадминистрации заметили на улице, в то время, как он распивал пиво, и не в одиночестве, а в обществе троих друзей, сообщает ABC.

Мэру выписали солидный штраф, не взирая на его высокую должность. Ссылку на то, что он решал деловые вопросы с представителями местного бизнеса, во внимание не приняли.

Градоначальнику пришлось извиняться перед населением. И правильно: нечего жить по двойным стандартам.