Закон не устоял перед коронавирусом

Эпидемия вносит коррективы в законодательство США. В штате Джорджия около 70 лет существовал закон, согласно которому скрывать лицо за предметами одежды запрещалось. Это было направлено против террористической организации «Ку-клукс-клан», отличительной чертой членов которой, как известно, были маски и капюшоны.

И вот теперь, как написало издание New York Post, этот закон отменен. С целью ограничения распространения коронавируса рекомендовано ношение масок, но это вступало в противоречие с действующим законодательством и грозило нарушителям проблемами с юстицией. В условиях эпидемии гражданам, чтобы защититься от инфекции, разрешено скрывать лица за масками, и им за это ничего не будет.