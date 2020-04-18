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Газета "Кишиневские новости"

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В США отменили запрет «Ку-клукс-клана»

18 апреля
22:11 2020
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Закон не устоял перед коронавирусом

Эпидемия вносит коррективы в законодательство США. В штате Джорджия около 70 лет существовал закон, согласно которому скрывать лицо за предметами одежды запрещалось. Это было направлено против террористической организации «Ку-клукс-клан», отличительной чертой членов которой, как известно, были маски и капюшоны.

И вот теперь, как написало издание New York Post, этот закон отменен. С целью ограничения распространения коронавируса рекомендовано ношение масок, но это вступало в противоречие с действующим законодательством и грозило нарушителям проблемами с юстицией. В условиях эпидемии гражданам, чтобы защититься от инфекции, разрешено скрывать лица за масками, и им за это ничего не будет.

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