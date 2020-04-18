Член королевского дома Швеции ухаживает за больными

Невестка короля Швеции Карла XVI Густава принцесса София сменила модные платья на медицинскую униформу. В разгар эпидемии коронавируса молодая женщина пришла работать в больницу Софиахеммет, где лечатся подхватившие инфекцию. Из-за распространения вируса количество пациентов больницы увеличилось, соответственно возросла и нагрузка на врачей и медсестер. Поэтому потребовался и дополнительный медперсонал. Принцесса прошла специальные курсы по уходу за больными и теперь вносит свою лепту в борьбу с эпидемией, пишет издание Daily Mail.