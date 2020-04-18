И штрафовать за это нельзя

Двоих жителей Магнитогорска полицейские оштрафовали за то, что мужчины сначала дружно пошли за пивом, а потом направились за продуктами в магазин. Стражи порядка посчитали это нарушением самоизоляции.

Мужчины оспорили это решение в суде. И Фемида встала на сторону граждан, сообщает Znak.com. Инстанция аннулировала протоколы об административном правонарушении, потому что походы за продуктами даже в период самоизоляции разрешены. А пиво, как ни крути, тоже проходит по разряду продовольствия. В общем, пейте на здоровье, и вам за это ничего не будет.