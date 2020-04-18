Суббота, 18 апреля 2020, 02:23

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

За пивом и из самоизоляции можно

18 апреля
22:06 2020
Версия для печати

И штрафовать за это нельзя

Двоих жителей Магнитогорска полицейские оштрафовали за то, что мужчины сначала дружно пошли за пивом, а потом направились за продуктами в магазин. Стражи порядка посчитали это нарушением самоизоляции.

Мужчины оспорили это решение в суде. И Фемида встала на сторону граждан, сообщает Znak.com. Инстанция аннулировала протоколы об административном правонарушении, потому что походы за продуктами даже в период самоизоляции разрешены. А пиво, как ни крути, тоже проходит по разряду продовольствия. В общем, пейте на здоровье, и вам за это ничего не будет.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,74–0,28%
EUR19,29–0,27%
GBP22,19–0,28%
UAH0,66–0,28%
RON3,99–0,28%
RUB0,24–0,28%

Курсы валют в MDL на 18.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд