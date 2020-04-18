В Исландии предложили новый способ борьбы со стрессом в период эпидемии

В режиме самоизоляции всем рекомендуется свести до минимума близкие контакты с другими людьми. Медики советуют отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев. Эти запреты добавляют отрицательных эмоций.

Чтобы уменьшить стресс, лесная служба Исландии предложила скучающим по объятиям людям обнимать… деревья, сообщает Iceland Review. Благо, лесов на острове хватает. Считается, что такие объятия помогают расслабиться и улучшают настроение.

Обнимать можно любое дерево, неважно, толстое оно или тонкое, высокое или низкорослое. Единственное, что советуют, – выбирать объект для объятий в глубине леса, а не прямо на опушке. Так больше уверенности, что никто еще не отдал первому попавшемуся дереву свои отрицательные эмоции.