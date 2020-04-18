Прибытие самолета в Молдову планируется в 19.30-20.00

В нынешнем году Благодатный огонь привезут в Молдову при поддержке президента Игоря Додона. В состав делегации входят представители Митрополии Молдовы и советник президента, генерал Виктор Гайчук.

Благодатный огонь доставят прямо на борт самолета, чтобы наша делегация не покидала воздушного судна – это связано со стремлением минимизировать риск распространения коронавируса. Президент Игорь Додон обещал ранее, что священники доставят Благодатный огонь во все населенные пункты страны прямо из Кишиневского аэропорта. А пасхальные службы в этом году будут проходить без прихожан.