Международный валютный фонд принял решение о выделение Молдове срочного кредита в размере 235 млн долларов США

Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.

«Вместе со средствами кредита, предоставленного Российской Федерацией, займ от МВФ позволит нам профинансировать половину бюджетного дефицита в нынешнем году. Дополнительно ожидаем, что и Европейский союз примет решение о выделении макрофинансовой помощи для Молдовы. Мы сегодня написали письмо в Совет Европы. Друзья познаются в беде», – написал премьер в социальной сети.

Напомним, что 17 апреля Молдова и Российская Федерация подписали соглашение о выделении кредита. Об этом сообщил Игорь Додон.

«В соответствии с договоренностями, которых я достиг в декабре 2019 года со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сегодня в Москве Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ Соглашение о кредитовании Республики Молдова. Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере 200 млн евро», – сообщил президент.