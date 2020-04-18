Вчера, 17 апреля, правительства Молдовы и России подписали Соглашение о предоставлении правительству РМ кредита на сумму 200 млн евро на поддержку бюджета.

И вчера же, 17 апреля, Совет директоров МВФ одобрил выделение Молдове кредита на сумму 235 млн $ на поддержку бюджета.

Депутат парламента РМ от фракции Партии социалистов Владимир Головатюк заявил в социальных сетях, что впервые в истории Республики Молдова дефицит госбюджета будет профинансирован и с Востока, и с Запада.

«Уважаемые друзья! Это принципиально важно и с финансовой точки зрения, и с политической, если хотите, с геополитической точки зрения!!!

Во-первых, благодаря этой поддержке, при вынужденном сокращении бюджетных доходов более чем на 6 млрд леев, нам удастся не только НЕ СОКРАТИТЬ расходы бюджета, но и УВЕЛИЧИТЬ их более чем на 2 млрд леев.

Вынужденное увеличение бюджетного дефицита на 8,5 млрд. леев ПОЛНОСТЬЮ будет профинансировано за счет этих двух кредитов!!!

Во-вторых, практически одновременное решение о выделении кредитов со стороны правительства РФ и от МВФ – это результат ВЗВЕШЕННОЙ внешней политики, декларируемой президентом Додоном уже более 2-х лет и проводимой правительством Кику в реальности.

Сейчас ГЛАВНОЕ не допустить паники и хаоса в стране, остановить распространение и полностью ПОБЕДИТЬ злосчастный ВИРУС и заняться восстановлением экономики», – подчеркнул Владимир Головатюк.