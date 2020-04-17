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Газета "Кишиневские новости"

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200 млн евро в кризис Молдове от России

200 млн евро в кризис Молдове от России
17 апреля
21:46 2020
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В соответствии с договоренностями, которых я достиг в декабре 2019 года со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сегодня в Москве Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ Соглашение о кредитовании Республики Молдова.

Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере 200 млн евро.

Это первая конкретная финансовая помощь, которую наша страна получает от зарубежных партнеров в период кризиса. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет Молдовы на нужды страны, в том числе на финансирование инфраструктурных проектов.

Искренне благодарю российских партнеров и лично Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за помощь, оказанную Республике Молдова в период острой необходимости.

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