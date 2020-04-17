Пятница, 17 апреля 2020, 02:56

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

За что премьер Ион Кику попросил прощения у граждан Молдовы?

17 апреля
21:36 2020
Версия для печати

Глава кабмина обратился с призывом к населению ограничиться узким кругом общения в эти важные для христиан Пасхальные дни

«Люди добрые, хочу попросить прощения за эти неудобства, которые создаем в этот период. Но это не наше желание, а необходимость», – сказал глава кабмина.

По словам премьера, нынешний год является годом, когда необходимо слышать друг друга, уважать и защищать друг друга.

«Пасхальные праздники означают тепло, свет, но тепло и свет должны быть в душе, а не на столах, в шумных компаниях и вечеринках», – считает Кику.

Глава кабмина попросил граждан уважать труд и здоровье медицинских работников, полицейских, которые ежедневно задействованы в борьбе с COVID-19. Кику напомнил, что у этих людей не будет праздников, так как они будут на службе.

«Прошу помочь этим людям, помочь нам», – заявил Кику.

Премьер поздравил с Пасхальными праздниками всех граждан страны, пожелав им здоровья, света и мира в душе.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,79–0,27%
EUR19,34–0,13%
GBP22,25–0,09%
UAH0,66+0,33%
RON4,00–0,03%
RUB0,24–0,42%

Курсы валют в MDL на 17.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд