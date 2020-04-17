Глава кабмина обратился с призывом к населению ограничиться узким кругом общения в эти важные для христиан Пасхальные дни

«Люди добрые, хочу попросить прощения за эти неудобства, которые создаем в этот период. Но это не наше желание, а необходимость», – сказал глава кабмина.

По словам премьера, нынешний год является годом, когда необходимо слышать друг друга, уважать и защищать друг друга.

«Пасхальные праздники означают тепло, свет, но тепло и свет должны быть в душе, а не на столах, в шумных компаниях и вечеринках», – считает Кику.

Глава кабмина попросил граждан уважать труд и здоровье медицинских работников, полицейских, которые ежедневно задействованы в борьбе с COVID-19. Кику напомнил, что у этих людей не будет праздников, так как они будут на службе.

«Прошу помочь этим людям, помочь нам», – заявил Кику.

Премьер поздравил с Пасхальными праздниками всех граждан страны, пожелав им здоровья, света и мира в душе.