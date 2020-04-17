Эти средства предусмотрены в законопроекте о поправках в государственный бюджет, который предстоит обсудить в парламенте

Так, кабмин решил увеличить объем средств Фонда для безработных в шесть раз – на 168 млн леев. Бюджет Национального агентства занятости населения пополнится на 10 млн леев.

Также решено на 40% увеличить объем социальной помощи. «Это дополнительные 200 млн леев. Эти меры означают дополнительные расходы в сумме 1,14 млрд леев», – заявил министр финансов Серджиу Пушкуцэ.

Напомним, что решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям граждане, лишившиеся работы, получат пособие по безработице в размере 2775 леев. Также пособие будет выплачиваться и тем, кто вернулся из-за границы.