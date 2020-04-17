Правительство внесло поправки в госбюджет -2020, увеличив доходную часть на 9,352 млрд леев за счет внешних заимствований

Так, размер внешней поддержки бюджета будет увеличен за счет кредита МВФ, выделяемого для снижения экономических последствий COVID-19 в размере 4,425 млрд леев. Еще 4,16 млрд леев поступят из Российской Федерации. Для поддержки бюджета предназначен и кредит Всемирного банка в размере 454,1 млн леев, запланированный для социальной помощи, и 283,8 млн леев, выделяемые для реструктуризации существующего займа для поддержки экономических агентов, приостановивших свою деятельность. Также в законопроект включены два новых проекта – срочная поддержка Банка развития Совета Европы в размере 624 млн леев и еще один – на сумму 416 млн леев. Дополнительные 624,4 млн леев будут выделены Всемирным банком в рамках проекта «Срочная поддержка системы здравоохранения». Одобренный правительством законопроект направят депутатам для рассмотрения.