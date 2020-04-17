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Газета "Кишиневские новости"

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Когда президент Молдовы совершит визиты в Китай, Россию и ЕС?

17 апреля
17:21 2020
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После отмены режима чрезвычайного положения в Республике Молдова, президент Игорь Додон совершит ряд официальных визитов

Первостепенными из них являются поездки в Китай, Российскую Федерацию и ЕС. Об этом, отвечая на вопрос журналистов телеканала ACCENT TV, заявил глава государства Игорь Додон.

«Хороший вопрос! Мы еще о визитах не думаем, у нас много работы здесь, на месте. Несколько важных визитов мы уже перенесли. Хочу напомнить, что еще несколько недель назад должен был состояться мой официальный государственный визит в Китай. У меня был запланирован визит в Российскую Федерацию, чтобы принять участие в Параде Победы. В России вчера было принято решение, что Парад Победы проведут позже, его не отменили, но перенесли», – отметил глава государства.

Кроме этого, президент отметил, что в апреле этого года был запланирован визит в Сербию, который также откладывается на неопределенное время.

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