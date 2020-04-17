Благодаря особым отношениям руководства Гагаузии с руководителями нескольких российских регионов, автономия последние годы активно экспортировала свою плодоовощную продукцию на Восток. Похоже, в этом году, поставки значительно сократятся.

По словам начальника управления АПК Гагаузии Андрея Димитрогло, из-за мартовских заморозков пострадали тысячи гектаров садов и полей. У некоторых сельхозпроизводителей персиков в этом году вообще не будет, по предварительным прогнозам, урожай сливы – пятьдесят процентов от прошлогоднего. Миндаль, который цветет раньше всех, тоже значительно пострадал. Также в автономии из-за малоснежной зимы наблюдается засуха.