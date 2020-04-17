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Газета "Кишиневские новости"

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Кому в Приднестровье можно ездить без техосмотра?

17 апреля
15:11 2020
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На левобережье Днестра со вчерашнего дня, по распоряжению Оперативного штаба, закрыты все пункты по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В очередной раз жителям региона напомнили, что в ближайшие дни ни выходить, ни выезжать из дома не следует. В Приднестровье режим чрезвычайного положения объявлен до первого мая. В дальнейшем он может быть продлен. Со своей стороны пресс-служба МВД Левобережья распространила релиз, в котором сообщается: станции техосмотра продолжат свою работу, но это вовсе не значит, что их обязательно надо посетить. На тех, кто вовремя не прошел технический контроль, штрафы налагаться не будут.

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