На левобережье Днестра со вчерашнего дня, по распоряжению Оперативного штаба, закрыты все пункты по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В очередной раз жителям региона напомнили, что в ближайшие дни ни выходить, ни выезжать из дома не следует. В Приднестровье режим чрезвычайного положения объявлен до первого мая. В дальнейшем он может быть продлен. Со своей стороны пресс-служба МВД Левобережья распространила релиз, в котором сообщается: станции техосмотра продолжат свою работу, но это вовсе не значит, что их обязательно надо посетить. На тех, кто вовремя не прошел технический контроль, штрафы налагаться не будут.