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Газета "Кишиневские новости"

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Зачем рота румынских солдат отправилась в пески Сахары?

17 апреля
15:11 2020
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Очередная встреча министров обороны стран, входящих в блок НАТО, прошла в режиме видеоконференции, сообщает «Международное румынское радио». Говорилось на ней о том, как армии помогают национальным правительствам бороться с пандемией.

Румынский министр обороны Николае Чукэ поведал коллегам: его подчиненные активно включились в борьбу с коронавирусом, патрулируют улицы населенных пунктов, следят за соблюдением режима карантина, развернули мобильные госпитали. Также Чукэ сообщил, что эпидемия еще не повод отказываться от обязательств, принятых на себя Бухарестом и предполагающих участие в международных миссиях. Накануне в Мали отправился румынский контингент в составе ста двадцати военнослужащих. Вместе с силами войск ООН они должны не допускать столкновений враждующих между собой туарегов с негроидным населением. Внутренний конфликт в Мали продолжается с 2012 года, за это время там погибли свыше 200 миротворцев.

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