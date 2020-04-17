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Газета "Кишиневские новости"

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На Пасху в Кишиневе автобусы и троллейбусы будут на приколе

17 апреля
15:11 2020
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Общественный транспорт в Кишиневе на время пасхальных праздников не будет выходить из парков, сообщает publika.md

Городские власти приняли такое решение, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Троллейбусы и автобусы ходят только по будним дням, утром и вечером. Также будут закрыты все городские кладбища, пройти на них позволят только участникам похоронных процессий. Поминальные дни перенесены на 6-8 июня.

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