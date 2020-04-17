Общественный транспорт в Кишиневе на время пасхальных праздников не будет выходить из парков, сообщает publika.md

Городские власти приняли такое решение, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Троллейбусы и автобусы ходят только по будним дням, утром и вечером. Также будут закрыты все городские кладбища, пройти на них позволят только участникам похоронных процессий. Поминальные дни перенесены на 6-8 июня.