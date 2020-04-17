Этим летом марш сексуальных меньшинств, который регулярно проводился в Кишиневе с 2002 года, не состоится, об этом сообщает инфоцентр “Гендердок-М”, защищающий права сексуальных меньшинств в Республике Молдова.

Традиционно прайд-марш проводился в мае, из-за пандемии изначально предполагалось перенести его на июнь. Но коронавирус не отступает, с ним не получится, как с властями, договориться и пригрозить пожаловаться в международные организации на притеснения. Часть запланированных мероприятий, только в режиме онлайн, все же будет проведена. В распространенном заявлении представители ЛГБТ-сообщества Молдовы призывают «дорогих друзей и подруг проявить в эти трудные для всех времена солидарность, помогая и поддерживая наиболее уязвимых».