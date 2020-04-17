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Газета "Кишиневские новости"

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Турция помогает Молдове в борьбе с коронавирусом

17 апреля
14:56 2020
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Правительство приняло решение начать переговоры о подписании соглашения между Молдовой и Турцией о выделении гуманитарной партии, содержащей медицинское снаряжение и дезинфицирующие средства. Согласно документу, наша страна получит 30 тыс. медицинских масок, 10 тыс. защитных комбинезонов, 5 тыс. защитных очков, 10 тыс. пар перчаток и 1 тонну дезинфицирующих средств.

Соглашение планируется подписать на неопределенный срок действия. Оно вступит в силу с момента подписания. В минздраве считают, что данное соглашение позволит Молдове эффективнее бороться с распространением коронавируса и обеспечит медперсонал необходимой экипировкой.

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