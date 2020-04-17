В Израиле у медиков появились электронные коллеги

Вообще-то эти приспособления разрабатывались для целей обороны. Но с распространением вируса устройства, названные «Короботы», перепрофилировались. Теперь они помогают ухаживать за больными коронавирусом уже в нескольких израильских больницах. Как сообщают vesty.co.il, робот обучен многим премудростям ухода за пациентами – умеет мерить температуру, пульс, давление, раздавать лекарства и пищу, обеспечивать связь больного с врачом на расстоянии. К тому же ему не страшно подхватить вирус.

Пока «Короботы» внедряются в порядке эксперимента, но в ближайшей перспективе ими будут обеспечены все клиники страны. Любопытно, что разработанные в Министерстве обороны Израиля устройства изготовлены в Китае, и стоимость их значительно меньше, чем у зарубежных аналогов.