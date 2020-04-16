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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Подпольные казино были и в старину на Руси

16 апреля
22:16 2020
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Археологи сделали любопытную находку

Во время царствования Алексея Михайловича за азартные игры полагалось жестокое наказание. А желающих испытать удачу хватало. Вот они и вынуждены были всячески изворачиваться, лишь бы поиграть в свое удовольствие.

Свидетельство тому – находка, сделанная археологами в Пскове. Они раскопали скамью, разрисованную, как поле для игры в алькерк – своеобразную разновидность шашек. Специалисты отнесли находку ко второй половине XVII века, рассказала zen.yandex.com. Во время предыдущих раскопок находили и фишки для этой забавы.

Удобство подобного игрового поля состояло в том, что на него в любой момент можно было сесть – и следы  незаконного занятия никто из непосвященных не заметил бы. Так что подпольные казино – далеко не современное изобретение, у него очень глубокие исторические корни.  

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