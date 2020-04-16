Реликвию обнаружили поисковики

В нынешнем году мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Но до сих пор поисковики обнаруживают реликвии, относящиеся ко времени самой кровопролитной в истории человечества войны. Так, недавно в Тульской области было найдено боевое знамя одного из подразделений Московского народного ополчения, рассказала vm.ru.

Знамя было спрятано в давно заброшенном погребе в одной из деревень. Тут же нашлись и документы, свидетельствующие, что это действительно подлинное знамя, принадлежавшее одной из воинских частей Московского народного ополчения. И оно на самом деле боевое, носит на себе следы осколков и пуль. Реликвия хорошо сохранилась.

Судьба конкретно этого подразделения неизвестна. Но известно, что участники Московского народного ополчения почти в полном составе погибли, защищая советскую столицу. Судя по тому, что знамя было обнаружено только сейчас, не уцелел и никто из личного состава подразделения.