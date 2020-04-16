Марафон на ходунках собрал 12 миллионов фунтов стерлингов

Участник Второй мировой войны британец Том Мур в канун своего столетия решил внести свою лепту в борьбу с пандемией. В собственном саду он провел своего рода марафон – совершил сто кругов, используя специальные ходунки. Надо заметить, для Мура это настоящий подвиг не только из-за возраста: он перенес рак и перелом ноги, и был успешно вылечен. Собственно, для выражения благодарности врачам именно за это ветеран и планировал первоначально провести марафон для сбора средств. Старый солдат рассчитывал, что получить удастся 1000 фунтов, сообщает BBC News.

Соотечественники восхитились мужеством ветерана, пожертвования сделали 620000 соотечественников Мура. Общая сумма составила 12 миллионов. Эти деньги и будут переданы медикам на нужды борьбы с эпидемией коронавируса.