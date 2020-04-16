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Газета "Кишиневские новости"

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На карантине без пива – не жизнь

16 апреля
22:01 2020
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Даже если тебе 93

Жизнь на карантине американке почтенного возраста Олив Веронези скрашивало… пиво. Но, видимо, бабушка не учла, что в период самоизоляции пенный напиток расходуется быстрее обычного. Поэтому сделанные ею запасы быстро подошли к концу.

Родственники разместили в социальных сетях крик души старушки: «Мне нужно больше пива!». Призыв услышали в одной из пивоваренных компаний, и пару дней спустя старушка обнаружила у порога своего дома настоящее богатство – целых 150 банок пива. Такой подарок сделали ей производители пенного напитка, сообщает CNN.

Дама была очень рада, ведь, по ее собственному признанию, она пьет пиво каждый день. Может быть, в этом секрет ее долголетия и бодрости – госпоже Веронези 93 года. А пивовары пообещали, что, если карантин не кончится, а пиво будет на исходе, они подкинут бабуле еще столько же банок.

По доброте душевной или с целью рекламы?

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