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Газета "Кишиневские новости"

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Как граждане РМ оценивают работу медиков в период кризиса COVID-19

16 апреля
21:51 2020
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Подавляющее большинство сограждан считают, что врачи и власти справляются хорошо с кризисом

Таковы данные опроса «Измерение социо-экономического влияния COVID-19», реализованного IDIS Viitorul в период с марта по апрель 2020 года. На вопрос респондентам о том, в какой мере государственные институты и врачи справляются с кризисом, 85,1% ответили, что врачи справляются «хорошо» и «очень хорошо». На втором месте расположился минздрав, работу которого положительно оценили 77,1% опрошенных. Одобрительно относятся к действиям местных властей – 72,1%. В то же время 62,6% сограждан охарактеризовали как хорошие и очень хорошие действия Комиссии по чрезвычайным ситуациям, 57,8% – работу Администрации президента, а 55,1% – действия правительства. Свыше 48% респондентов заявили, что парламент справляется хорошо или очень хорошо. Опрос проводился по телефону с 31 марта по 12 апреля. Выборка составила 1104 человека.

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