Почти 80% граждан считают, что не лишатся работы из-за эпидемии коронавируса

Данные опроса демонстрируют, что большинство сограждан уверены, что не останутся без работы из-за эпидемии коронавируса. 78 % участников опроса «Измерение социо-экономического влияния COVID-19», реализованного IDIS Viitorul в период с 31 марта по 12 апреля 2020 года, считают, что сохранят свои рабочие места после завершения эпидемии. 49,8% респондентов в этом твердо уверены, а еще 28% считают низкой вероятность потери работы. Только 2,6 % участников опроса считают, что останутся без работы, 8,8% предполагают такую возможность. Чуть больше 10% не смогли ответить на этот вопрос. Опрос проводился по телефону с 31 марта по 12 апреля. Выборка составила 1104 человека.