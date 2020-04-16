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Газета "Кишиневские новости"

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Сколько безработных может появиться в Молдове из-за COVID-19?

16 апреля
21:46 2020
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Почти 80% граждан считают, что не лишатся работы из-за эпидемии коронавируса

Данные опроса демонстрируют, что большинство сограждан уверены, что не останутся без работы из-за эпидемии коронавируса. 78 % участников опроса «Измерение социо-экономического влияния COVID-19», реализованного IDIS Viitorul в период с 31 марта по 12 апреля 2020 года, считают, что сохранят свои рабочие места после завершения эпидемии. 49,8% респондентов в этом твердо уверены, а еще 28% считают низкой вероятность потери работы. Только 2,6 % участников опроса считают, что останутся без работы, 8,8% предполагают такую возможность. Чуть больше 10% не смогли ответить на этот вопрос. Опрос проводился по телефону с 31 марта по 12 апреля. Выборка составила 1104 человека.

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