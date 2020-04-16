Еще пандемия коронавируса окончательно не ликвидирована ни в одной стране, а эксперты уже задались вопросом: где экономика восстановится раньше всех и люди перейдут к привычному укладу жизни. Предполагается, что это, скорее всего, произойдет в Дании.

Объясняется это тем, что как только появилась первая информация о том, что заболело несколько граждан королевства, правительство тут же закрыло все школы, запретило въезд всем иностранцам, было введено социальное дистанцирование. Временно лишившимся работы выдаются компенсации – 90 % от выплат почасовикам и 75% тем, кто на окладе. Также у Дании сильная экономика и существенные финансовые запасы.

Эксперты составили в прошлом году индекс экономической безопасности для 130 стран. Именно на основе его они оценивают шансы того или иного правительства справиться с навалившимися проблемами. На первом месте в списке Норвегия, на втором уже упоминавшаяся Дания. На третьем – Швейцария, четвертом – Германия. Румыния заняла тридцать шестую строку, Россия – пятьдесят четвертую, Молдова – восемьдесят седьмую. На последнем месте традиционно Гаити.

Эксперты особое внимание обращают на Руанду, она семьдесят вторая в списке. Помимо того, что страна по меркам Африканского континента управляется достаточно эффективно, у властей есть бесценный опыт борьбы с эпидемией, вызванной вирусом Эболы. В Руанде вовремя ввели всеобщий карантин, на пограничных переходах у гостей проверяют температуру, лекарства нуждающимся доставляют с помощью дронов. О последнем в Кишиневе и мечтать пока не могут.

Александр Боц