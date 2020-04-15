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Газета "Кишиневские новости"

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Праздничные акции, посвященные Дню Победы, отложили до 24 августа

15 апреля
20:26 2020
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Президент Игорь Додон созвал сегодня рабочее заседание по вопросу организации и проведения мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе заседания было решено осуществить ранее запланированные акции: реставрацию и благоустройство мемориальных комплексов, наведение чистоты и порядка на воинских кладбищах, визиты к ветеранам на дом, возложение венков высшим руководством страны 9 Мая.

В то же время, исходя из кризисной ситуации, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия – Марш Победы «Бессмертный полк», праздничный концерт, посвященный Дню Победы, – переносятся на 24 августа, День освобождения Молдовы от фашистской оккупации.

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