Президент Игорь Додон созвал сегодня рабочее заседание по вопросу организации и проведения мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе заседания было решено осуществить ранее запланированные акции: реставрацию и благоустройство мемориальных комплексов, наведение чистоты и порядка на воинских кладбищах, визиты к ветеранам на дом, возложение венков высшим руководством страны 9 Мая.

В то же время, исходя из кризисной ситуации, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия – Марш Победы «Бессмертный полк», праздничный концерт, посвященный Дню Победы, – переносятся на 24 августа, День освобождения Молдовы от фашистской оккупации.