Павел Войку рассказал о правилах поведения накануне пасхальных праздников во избежание распространения COVID-19. Глава ведомства рекомендовал гражданам пользоваться масками и перчатками при совершении покупок, а экономическим агентам не создавать очереди в магазинах.

Розничных торговцев призывают строго соблюдать решения Комиссии по чрезвычайным положениям и реализовывать только отечественную продукцию.

Министр добавил, что полицейские будут сопровождать Благодатный огонь в каждый населенный пункт. Войку сообщил, что освящение куличей будет происходить не в церквях, а у домовладений верующих.

В Кишиневе и Бельцах это процедура невозможна из-за густой застройки, поэтому представители Митрополии Молдовы будут освящать пасхальную продукцию на предприятии «Franzeluța».

Касаясь существующей традиции на пасхальные праздники посещать родителей, министр призвал сограждан воздержаться от поездок, так как пожилые люди находятся в зоне риска.