Количество выздоровевших пациентов увеличивается день ото дня, из больниц уже выписаны 171 человек

Такие данные представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

«Еще раз хочу поблагодарить медицинский персонал за ту помощь, которая оказывается пациентам. У нас 171 выздоровевший. Хочу поздравить команду больницы «Тома Чорбэ», где вчера выписали сотого пациента», – сказала Виорика Думбрэвяну.

По данным минздрава, до сегодняшнего дня в Молдове подтверждены 1799 случаев COVID-19. В домашних условиях лечатся 135 человек, у которых наличие вируса было установлено на основе эпидемиологических клинических критериев.

Число летальных исходов от COVID-19 достигло 41.