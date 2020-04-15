Молдова может получить 200 млн евро из России в ближайшие дни
15 апреля
14:21 2020
Об этом заявил глава государства Игорь Додон в ходе передачи на телеканале N4.
«В среду может быть подписано соглашение о кредите, которое затем должен одобрить парламент», – сообщил Игорь Додон.
Он также рассказал, что наша страна сможет воспользоваться и кредитом МВФ. Глава государства пояснил, что сумма займа составит свыше 200 млн долларов. Объем выделяемых средств уже обсуждался с представителями этой международной финансовой организации.