Об этом заявил глава государства Игорь Додон в ходе передачи на телеканале N4.

«В среду может быть подписано соглашение о кредите, которое затем должен одобрить парламент», – сообщил Игорь Додон.

Он также рассказал, что наша страна сможет воспользоваться и кредитом МВФ. Глава государства пояснил, что сумма займа составит свыше 200 млн долларов. Объем выделяемых средств уже обсуждался с представителями этой международной финансовой организации.