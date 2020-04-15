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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова может получить 200 млн евро из России в ближайшие дни

15 апреля
14:21 2020
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Об этом заявил глава государства Игорь Додон в ходе передачи на телеканале N4.

«В среду может быть подписано соглашение о кредите, которое затем должен одобрить парламент», – сообщил Игорь Додон.

Он также рассказал, что наша страна сможет воспользоваться и кредитом МВФ. Глава государства пояснил, что сумма займа составит свыше 200 млн долларов. Объем выделяемых средств уже обсуждался с представителями этой международной финансовой организации.

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