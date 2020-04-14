От 400 до 500 человек ежедневно регистрируются в территориальных отделениях Агентства по занятости населения. Всем им будут выплачивать пособия по безработице в размере 2775 леев.

«Вопреки дебатам относительно закона, по которому правительство приняло на себя ответственность, Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлила срок подачи заявления на получение пособия по безработице. На данный момент в Молдове 21 тыс. безработных, из которых 3812 зарегистрировались в последние несколько дней», – сообщил президент страны Игорь Додон.