С начала апреля приобретено свыше 2000 медполисов, что семикратно превысило обычный спрос

Об этом сообщил президент страны Игорь Додон.

«За 13 дней апреля были приобретены 2100 медицинских полисов. Хочу напомнить, что все, кто въезжают в страну, подписывают декларацию под собственную ответственность о том, что приобретут полис в течение 72 часов», – рассказал Игорь Додон.

Напомним, что по инициативе главы государства Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что все граждане, прибывающие в Молдову, должны приобрести полис медицинского страхования. Это положение действует на весь период чрезвычайного положения. Мера призвана поддержать систему здравоохранения, которая противодействует эпидемии COVID-19.