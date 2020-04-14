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Газета "Кишиневские новости"

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Какие предприятия в Молдове возобновили работу в период карантина?

14 апреля
18:46 2020
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Часть предприятий в стране возобновила работу. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон, добавив, что тысячи людей уже вернулись к работе.

«Если эта динамика сохранится, сделаем все возможное, чтобы экономика возобновила свою работу в ближайшее время. У нас есть подтверждение, что в некоторых Свободных экономических зонах возобновили работу. Это означает, что автомобильная промышленность делает заказы для Молдовы и тысячи сотрудников вернулись к работе, естественно, с соблюдением профилактических мер», – пояснил Игорь Додон.

Глава государства сообщил о дискуссии с представителями коммерческих банков, в ходе которой им было сообщено о готовности государства взять на себя процентные платежи по кредитам на выплату заработной платы сотрудникам предприятий.

«В объеме трех месячных фондов оплаты труда государство покроет проценты до конца нынешнего года», – заявил президент Молдовы.

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