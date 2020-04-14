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Газета "Кишиневские новости"

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Почему правую оппозицию обвиняют в двуличии и популизме?

Почему правую оппозицию обвиняют в двуличии и популизме?
14 апреля
18:41 2020
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Реакция депутата от ПСРМ Влада Батрынчи в ответ на требование Александра Слусаря снизить ставку НДС для HoReCa до 8%

Социалист напомнил, что «правительство Майи Санду начало свою работу в прошлом году с удвоения налога на добавленную стоимость и увеличения других сборов и налогов», и именно тогда был увеличен размер НДС для отелей, ресторанов и кафе.

Влад Батрынча напомнил: в тот период депутат Блока ACUM Александр Слусарь считал, что «это не является трагедией».

«Сегодня тот же Александр Слусарь, но уже в оппозиции, пишет: почему не снижаем ставку до 8%» для сферы HoReCa. Любой гражданин задается вопросом: господин депутат от Блока ACUM, когда вы были откровенным – будучи во власти при повышении с 10% до 20% НДС или теперь, в оппозиции, когда вы задаетесь риторическим вопросом «почему не снижаем ставку до 8%»? Что это такое, если не ДВУЛИЧИЕ и ПОПУЛИЗМ, но и отсутствие уважения к гражданам, которым вы отказываете в памяти и критическом мышлении», – написал Батрынча.

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