Реакция депутата от ПСРМ Влада Батрынчи в ответ на требование Александра Слусаря снизить ставку НДС для HoReCa до 8%

Социалист напомнил, что «правительство Майи Санду начало свою работу в прошлом году с удвоения налога на добавленную стоимость и увеличения других сборов и налогов», и именно тогда был увеличен размер НДС для отелей, ресторанов и кафе.

Влад Батрынча напомнил: в тот период депутат Блока ACUM Александр Слусарь считал, что «это не является трагедией».

«Сегодня тот же Александр Слусарь, но уже в оппозиции, пишет: почему не снижаем ставку до 8%» для сферы HoReCa. Любой гражданин задается вопросом: господин депутат от Блока ACUM, когда вы были откровенным – будучи во власти при повышении с 10% до 20% НДС или теперь, в оппозиции, когда вы задаетесь риторическим вопросом «почему не снижаем ставку до 8%»? Что это такое, если не ДВУЛИЧИЕ и ПОПУЛИЗМ, но и отсутствие уважения к гражданам, которым вы отказываете в памяти и критическом мышлении», – написал Батрынча.