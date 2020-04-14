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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове 135 пациентов с COVID-19 лечат на дому

14 апреля
18:21 2020
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Это заболевшие, которым нет 60 лет

Информацию подтвердила сегодня глава управления политики в сфере первичной медицинской помощи Татьяна Затык.

«Семейные врачи руководствуются критериями, прописанными в клиническом протоколе. В нем указано, когда можно лечить дома и когда нельзя. Эти 135 человек отвечают необходимым критериям – речь идет о лицах до 60 лет, у которых нет других заболеваний», – рассказала Татьяна Затык.

По ее словам, этих пациентов включают в отчеты по стране.

«Это международная практика. Семейные врачи были обучены, знают критерии, но важно, чтобы отбор был в строгом соответствии с критериями, то есть пациентов старше 60 лет и при иных заболеваниях, необходимо госпитализировать», – пояснила Затык.

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