Это заболевшие, которым нет 60 лет

Информацию подтвердила сегодня глава управления политики в сфере первичной медицинской помощи Татьяна Затык.

«Семейные врачи руководствуются критериями, прописанными в клиническом протоколе. В нем указано, когда можно лечить дома и когда нельзя. Эти 135 человек отвечают необходимым критериям – речь идет о лицах до 60 лет, у которых нет других заболеваний», – рассказала Татьяна Затык.

По ее словам, этих пациентов включают в отчеты по стране.

«Это международная практика. Семейные врачи были обучены, знают критерии, но важно, чтобы отбор был в строгом соответствии с критериями, то есть пациентов старше 60 лет и при иных заболеваниях, необходимо госпитализировать», – пояснила Затык.