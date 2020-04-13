Верховный совет левобережья Днестра принял закон, предполагающий поддержку предпринимателей и наемных рабочих во время карантина, введенного из-за коронавируса, передает ресурс «Новости Приднестровья».

Предприятиям – поставщикам коммунальных услуг указано: не начислять пеню за неоплаченные счета за газ, электроэнергию, воду, обслуживание и ремонт лифтов. Работающие по патентам и лишившиеся дохода приднестровцы могут получить статус безработного с ежемесячной выплатой в качестве пособия 1647 местных рублей. Школьникам, получающим бесплатное питание, станут покупать продуктовые наборы. Арендаторы муниципальных помещений до 30 июня этого года освобождаются от оплаты за пользование квадратными метрами. Доходы автопредприятий, перевозящих по заказу ведомств их работников, будут облагаться налогом по сниженной ставке. Еще по четырнадцати пунктам предприниматели получат налоговые и прочие послабления.