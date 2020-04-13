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Газета "Кишиневские новости"

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Еще в одном городе Молдовы введен карантин

13 апреля
21:31 2020
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Решение об этом принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям

«С завтрашнего дня, с 8.00, в Глодянах вводится карантин. Таким образом, в Молдове 5 населенных пунктов, где действует такой режим», – заявил премьер Ион Кику.

Глодяны занимают третье место по количеству зараженных коронавирусом. По состоянию на понедельник, в этом городе COVID-19 подтвержден почти у 100 человек. Карантинный режим действует также в селах Талмаза и Карахасань, а также в городах Штефан Водэ и Сорока.

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