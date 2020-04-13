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Газета "Кишиневские новости"

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Почему бюджетникам в Молдове продлили каникулы еще на неделю?

13 апреля
21:31 2020
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила вынужденные каникулы для бюджетников. Они проведут дома неделю, которая следует за Пасхальными праздниками.

«Речь идет о периоде с 21 по 24 апреля. 27 апреля, на которое приходится Родительский день, переносится на 8 июня – выходной. 27 апреля будет рабочим днем, если выходные дни не будут продлены», – заявил премьер Ион Кику.

Уточним, что по решению Митрополии Молдовы во избежание распространения коронавируса Родительский день перенесен на 6,7 и 8 июня.

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