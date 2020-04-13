Комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила вынужденные каникулы для бюджетников. Они проведут дома неделю, которая следует за Пасхальными праздниками.

«Речь идет о периоде с 21 по 24 апреля. 27 апреля, на которое приходится Родительский день, переносится на 8 июня – выходной. 27 апреля будет рабочим днем, если выходные дни не будут продлены», – заявил премьер Ион Кику.

Уточним, что по решению Митрополии Молдовы во избежание распространения коронавируса Родительский день перенесен на 6,7 и 8 июня.