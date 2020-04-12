Хочешь погулять – притворись животным

Одна из уважительных причин для того, чтобы покинуть дом во время карантина – прогулка с домашним животным. А как быть, если таковых не имеется? Находчивые одесситы нашли выход. Они решили переодеться в сказочных героев и в таком виде гулять по улицам. Об этом рассказало украинское издание «Сегодня».

На улицах города были замечены люди в костюмах героев мультика «Маша и Медведь», а также сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

Как отреагировали на такие карнавальные шествия власти, не сообщается.