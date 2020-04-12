Воскресенье, 12 апреля 2020, 02:31

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В ресторанах Пекина и Шанхая нашествие посетителей

12 апреля
20:21 2020
Версия для печати

Так хочется скорее забыть о карантине

Как только в Китае, где эпидемия пошла на спад, были ослаблены карантинные меры, жители ринулись поближе к природе, в рестораны и на туристические объекты. Словом, вышли в свет.

Толпы людей были замечены на горном курорте Хуаншань. И пропускная способность в 20000 человек в сутки была практически сразу достигнута, так что в национальный парк пришлось закрыть вход. А в ресторанах Пекина и Шанхая теперь требуется бронировать столик заранее, иначе не попасть.

Между тем, медики считают, что люди слишком рано расслабились и подвергают себя неоправданным рискам: эпидемия не закончена, в создающихся толпах могут быть бессимптомные носители вируса, и тогда новых заражений не избежать.  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,96–0,64%
EUR19,65–0,57%
GBP22,39–0,49%
UAH0,66–0,64%
RON4,07–0,45%
RUB0,24–0,23%

Курсы валют в MDL на 12.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд