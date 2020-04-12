Так хочется скорее забыть о карантине

Как только в Китае, где эпидемия пошла на спад, были ослаблены карантинные меры, жители ринулись поближе к природе, в рестораны и на туристические объекты. Словом, вышли в свет.

Толпы людей были замечены на горном курорте Хуаншань. И пропускная способность в 20000 человек в сутки была практически сразу достигнута, так что в национальный парк пришлось закрыть вход. А в ресторанах Пекина и Шанхая теперь требуется бронировать столик заранее, иначе не попасть.

Между тем, медики считают, что люди слишком рано расслабились и подвергают себя неоправданным рискам: эпидемия не закончена, в создающихся толпах могут быть бессимптомные носители вируса, и тогда новых заражений не избежать.