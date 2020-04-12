В США хозяйка закрывшегося бара рассчиталась с сотрудниками оригинальным образом

В баре города Тайби-Айленд, штат Джорджия, была интересная традиция. Клиенты писали слова благодарности на денежных купюрах и вешали их на стены. За пятнадцать лет собралась внушительная коллекция таких сувениров. Когда бар пришлось закрыть из-за эпидемии, владелица решила: не пропадать же добру. И все, что украшало стены, раздала персоналу, который пришлось уволить, сообщает UPI.

Сумма оказалась немалой – три с лишним тысячи долларов, их снимали со стен в течение трех дней. Не остались в стороне и постоянные клиенты заведения, они скинулись и насобирали еще около 400 долларов.