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Газета "Кишиневские новости"

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За три дня со стен в баре Джорджии соскребли три тысячи $

12 апреля
20:11 2020
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В США хозяйка закрывшегося бара рассчиталась с сотрудниками оригинальным образом

В баре города Тайби-Айленд, штат Джорджия, была интересная традиция. Клиенты писали слова благодарности на денежных купюрах и вешали их на стены. За пятнадцать лет собралась внушительная коллекция таких сувениров. Когда бар пришлось закрыть из-за эпидемии, владелица решила: не пропадать же добру. И все, что украшало стены, раздала персоналу, который пришлось уволить, сообщает UPI.

Сумма оказалась немалой – три с лишним тысячи долларов, их снимали со стен в течение трех дней. Не остались в стороне и постоянные клиенты заведения, они скинулись и насобирали еще около 400 долларов.

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