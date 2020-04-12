В Израиле позаботились о здоровье тех, кому вера запрещает бриться

Коронавирус не делает различий между приверженцами разных религиозных конфессий. В Израиле живет немало людей, которым законы веры предписывают носить бороды и запрещают их сбривать. И вот таким людям очень неудобно носить стандартные маски, которые считаются одним из средств защиты от инфекции.

Как пишет Reuters, в министерстве здравоохранения страны решили прийти на помощь бородачам. Здесь решили разработать для них специальные маски, соответствующие всем стандартам безопасности, чтобы не пришлось нарушать строгие религиозные требования и бриться. Спецмаски для бороды станут доступны в самое ближайшее время.