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Газета "Кишиневские новости"

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Как носить маску, если законы веры запрещают брить бороды

12 апреля
20:11 2020
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В Израиле позаботились о здоровье тех, кому вера запрещает бриться

Коронавирус не делает различий между приверженцами разных религиозных конфессий. В Израиле живет немало людей, которым законы веры предписывают носить бороды и запрещают их сбривать. И вот таким людям очень неудобно носить стандартные маски, которые считаются одним из средств защиты от инфекции.

Как пишет Reuters, в министерстве здравоохранения страны решили прийти на помощь бородачам. Здесь решили разработать для них специальные маски, соответствующие всем стандартам безопасности, чтобы не пришлось нарушать строгие религиозные требования и бриться. Спецмаски для бороды станут доступны в самое ближайшее время.  

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